Morta Silvia Pizzi | hair stylist di Mediaset

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 23 marzo 2024) A soli 42 anni è, storicadi. Da vent’anni lavorava nell’azienda del Biscione. Ne hanno dato notizia Gerry Scotti e Barbara D’Urso mente si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Era nata e cresciuta a Calasca, in Piemonte, da poco aveva perso entrambi i genitori, Aurelio e Luisa. Giovanissima aveva frequentato la scuola per parrucchieri, a Milano, e a 19 anni era entrata a. “E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza”, ha scritto D’Urso sui social. Gerry Scotti ha voluto rendere omaggio alla memoria di ...