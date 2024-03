Morta a 42 anni Silvia Pizzi | hair stylist di Mediaset L’addio di Barbara D’Urso | Gerry Scotti e Mara Venier | “Ci hai lasciato troppo presto”

Tempo di lettura: 2 minutiDura condanna del Tribunale di Nola, in provincia di Napoli, nei confronti di un 40enne accusato di essere responsabile di un incidente stradale morta le avvenuto ad ... (anteprima24)

Si terranno oggi , 23 marzo, alle 17 presso la parrocchia di San Nicola a Giugliano i funerali di Maria Cammisa, la studentessa dell’istituto Marconi deceduta improvvisamente in classe . Studentessa ... (teleclubitalia)

Era la prima ora, una lezione come tante di venerdì prima del weekend di riposo. La giornata ieri all?istituto Marconi era iniziata come tutte le altre quando improvvisamente in I A... (ilmattino)