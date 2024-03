Morire e rinascere ogni giorno | la Roma di Luigi Malerba

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Nell’antico testo egizio “Il libro dei morti” leggiamo: “Io sono Sata, allungato dagli anni, io muoio e rinasco, Io sono Sata che abito nelle più remote regioni del mondo”. La più antica testimonianza di un Uroboro, simbolico serpente che mordendosi la coda simboleggia il principio trascendente di unificazione di inizio e di fine, di velocità e di stasi, ci arriva proprio dall’antichità egizia. E poi su attraverso le epoche, tra le lamine irradianti luce dello gnosticismo, del cristianesimo delle origini, del pensiero ermetico, dell’alchimia. Fino a quella vetrina in via Arenula, quella vetrina polverosa e francobollata da cui occhi avidi, solitari, tristi, scrutano il fluire della vita esterna. Anche qui, un serpente. Avanza nel vuoto, è e incarna il vuoto, in una narrazione destrutturata, onirica, grottesca, falsaria nella sua baldanza ...