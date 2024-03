(Di sabato 23 marzo 2024) "Oggi questa conferenza stampa è perre le. Intendo candidarmi alle elezioni europee. È stata una lunga riflessione ma penso che queste elezioni siano molto importanti. Stiamo lavorando sulle liste". Così Letiziaa margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia annunciando la sua candidatura con Forza Italia alle europee. "Non sarò capolista se si candida il segretario Antonio Tajani, altrimenti sì", ha aggiuntorispondendo alle domande dei cronisti.

Moratti scioglie le riserve, 'mi candido per FI in Europa' - "Oggi questa conferenza stampa è per sciogliere le riserve. Intendo candidarmi alle elezioni europee. È stata una lunga riflessione ma penso che queste elezioni siano molto importanti. Stiamo lavorand ...ansa