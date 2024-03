Morandi | «Speriamo che Thiago Motta possa rimanere e aprire un ciclo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) Gianni, grandissimo tifoso del Bologna racconta il suo tifo a Sport Week Chi era il suo eroe all’epoca? Bulgarelli, Nielsen, Haller? E Joshua Zirkzee le ricorda qualcuno di loro? «Mentre Lucio aveva come preferito Ezio Pascutti (infatti ave- va sempre con sé un portachiavi con una fotografia del centravanti, lo ha tenuto per tutta la vita), io ero molto affascinato da Helmut Haller. E da Giacomo Bulgarelli, anche perché lui era bolognese ed è stato riconosciuto da tutti, compreso Gianni Rivera, come uno dei più grandi centrocampisti italiani. Avvicinare qualcuno di loro alla rosa di oggi è difficile, ma penso che un centravanti come Zirkzee, in quella squadra, avrebbe sicuramente segnato decine di gol». Un tifo che lo ha portato a conoscere Lucio Dalla con cui hanno condiviso tante partite del Bologna «Successe proprio perche? eravamo entrambi tifosi del ...