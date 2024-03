Monza | Galliani | “A fine stagione decideremo il futuro di Palladino”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) “Se aè successo quello che è successo, lo dobbiamo a Silvio Berlusconi, è stata l’ultima grande avventura della sua vita.resta? È un grande allenatore, aci vedremo, il 27 maggio, non prima”. Queste le parole dell’ad del, ai microfoni di Sky Sport, suldel suo tecnico al termine della. “Ancelotti – prosegue– al Milan era un allenatore che non dava serenità solo ai giocatori ma anche ai dirigenti, ci sarà un motivo per cui ha vinto gli scudetti in tutti i 5 grandi campionati e tutte quelle Champions”. SportFace.