Montalto di Castro | trovati due cadaveri sulla spiaggia

(Di sabato 23 marzo 2024)23 marzo – Il 20 marzo sono stati risenza vita i corpi di due uominididi, a poche centinaia di metri l’uno dall’altro. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le vittime avevano 70 e 60 anni, uno era originario del posto mentre l’altro di Capodimonte. Secondo una prima ipotesi i due, amici, sarebbero usciti per una battuta di pesca amatoriale, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sono in corso le indagini della Capitaneria di porto di Civitavecchia per ricostruire cosa sia avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento dei. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

I corpi di due uomini , due amici di sessanta anni, sono stati ri Trovati senza vita sulla spiaggia di Montalto di Castro : chi sono e le cause della morte.Continua a leggere (fanpage)

Montalto , 23 marzo 2024 – Con l’arrivo di due nuovi pullman, sono Quattro il numero totale di scuolabus recentemente ottenuti per migliorare i servizi di trasporto scolastico per gli studenti di ... (ilfaroonline)

Quattro nuovi scuolabus per gli studenti di Montalto di Castro foto - Montalto, 23 marzo 2024 – Con l’arrivo di due nuovi pullman, sono quattro il numero totale di scuolabus recentemente ottenuti per migliorare i servizi di trasporto scolastico per gli studenti di ...ilfaroonline

Quattro nuovi scuolabus per gli studenti di Montalto - Montalto - Con l’arrivo di due nuovi pullman, sono quattro il numero totale di scuolabus recentemente ottenuti per migliorare i servizi di trasporto scolastico per gli studenti di Montalto di Castro.civonline

Infiltrazioni mafiose a Montalto, il prefetto chiude due locali - Infiltrazioni mafiose, interdittiva per due attività di Montalto di Castro. Il prefetto di Viterbo, nei giorni scorsi, ha firmata l’interdittiva antimafia nei confronti di ...ilmessaggero