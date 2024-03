Montagna | Sos case per l’estate Molte richieste | ma sono vendute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) La piazza vuota non lascia supporre un clima di entusiasmo quando si mette piede nel primo locale pubblico, però la professionalità e qualche accenno beneagurante stemperano la preoccupazione e gli avventori vengono accolti con il sorriso consueto. Che si parli di Maresca, Bardalone o San Marcello poco cambia, lasoffre ma non abbastanza da abbattersi, gli imprenditoritra i primi a reagire, senza rimanere in silenzio ma anche senza cedere alla rassegnazione. Le persone che entrano nei negozi nontante, c’è chi compra qualcosa, mentrequelle che chiedono se è possibile affittare una casa e a che prezzo ma, purtroppo nessuno è in grado di rispondere. Così l’esercente di turno, sia in tabaccheria che in edicola o al bar, invece che allo spaccio alimentare, riesce a fornire ...