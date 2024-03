Mondiali Femminili di Curling | l’Italia ai playoff | oggi l’incontro con la Danimarca

(Di sabato 23 marzo 2024) Sydney, 23 marzo 2024 – L’edizione 2024 deidi, ospitati dalla città canadese di Sydney (provincia della Nuova Scozia), sta per vivere i propri momenti cruciali. Nella notte europea fra venerdì e sabato si è difatti concluso il Round Robin, permettendo di determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta.ha archiviato il girone con un bilancio di 10 vittorie (ai danni di Estonia, Svezia, Scozia, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Sud Corea,, Norvegia, Turchia e Giappone) e 2 sconfitte (contro il Canada e la Svizzera). Le azzurre si sono classificate al terzo posto, giungendo alle spalle delle due squadre che le hanno battute. Di conseguenza, la compagine tricolore tornerà sul ghiaccio a partire dalle ore 15.00 nostrane di sabato, cimentandosi nel ...

