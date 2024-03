Mondiali di Curling Femminile | l’Italia vola in semifinale | è la prima volta in competizione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 23 marzo 2024) Sydney, 23 marzo 2024 – E’ storia per la Nazionaledie ancora una. Le Azzurreno in finale ai, in svolgimento a Sydney, in Canada. La squadra formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) – accompagnate da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di riserva ha sconfitto7-4 la Danimarca. Il racconto della gara – fisg.it La partita, dopo un primo parziale andato in bianco, è rimasta lungamente in assoluto equilibrio (1-1 dopo tre end e 3-3 dopo cinque).ha portato il match dalla propria parte rubando la settima e l’ottava mano. Con un solido vantaggio di 4 punti, le azzurre hanno gestito la situazione sino al termine. Dunque, per ...