Mondiali di ciclismo paralimpico su pista | Claudia Cretti bronzo nell’inseguimento

(Di sabato 23 marzo 2024)tiene alta, anzi, altissima la bandiera di Bergamo sul velodromo di Rio de Janeiro, sede dell’edizione 2024 deiparalimpici su. La 27enne di Costa Volpino ha mosso il medagliere azzurro, conquistando ilIndividuale nella categoria WC5 di venerdì (22 marzo), replicando il risultato della rassegna di Glasgow 2023, completando il podio occupato dalla francese Heidi Gaugain e dalla neozelandese Nicole Murray. La portacolori del Team Equa in mattinata aveva siglato il terzo tempo nelle qualifiche, strappando il pass per la finalina in 3:46.676: bella la sua prestazione, caratterizzata da una partenza in sordina e dal progressivo incremento del ritmo, fino ad arrivare addirittura al miglior tempo complessivo nell’ultimo dei 3 km di ...

