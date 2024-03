Mondiali curling femminile 2024 | tutti i risultati e la classifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024)e ladeidi, in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada. Le migliori tredici squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio per conquistare l’ambito titolo iridato. Al via anche l’Italia, che proverà a migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando venne eliminata ai Playoff. Stefania Costantini e compagne, argento agli ultimi Europei dopo una finale molto combattuta con la Svizzera, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni per confermare la grande crescita degli ultimi mesi. La rassegna iridata si svolge con la consueta formula: si parte con il round robin in cui le squadre affrontano tutte le avversarie giocando 12 partite ciascuna. Prima e ...