Molesini e Barletta | via alle primarie

(Di sabato 23 marzo 2024) Accordo con la lista civica Agorà, cambio del nome e scelta di due candidati-sindaco per le. La coalizione di centrosinistra di Pero scopre le carte in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Nei giorni scorsi le forze politiche di maggioranza, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, La gente in Comune e Gruppo Società civile, al governo dal 2019 con il sindaco Maria Rosa Belotti (al suo secondo mandato), hanno sottoscritto un accordo con la lista civica Agorà (che siede tra i banchi dell’opposizione) e cambiato il nome della coalizione da "Insieme in Comune" a "Uniti per Pero". "L’accordo nasce da un confronto programmatico tra la coalizione “Insieme in Comune” e la lista civica Agorà, per evidenziare ciò che ha unito le forze del centrosinistra in questi anni, anche analizzando le criticità e individuando soluzioni condivise per il loro ...