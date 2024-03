Mo | Ukmto | ' nave colpita vicino allo Yemen'

Mar Arabico: Ukmto, scontro tra piccola imbarcazione e nave in transito, nessuna vittima - A 102 miglia nautiche a sud-est dal porto yemenita di Nishtun, nel Mar Arabico, si è verificato uno scontro tra l'equipaggio di ...agenzianova

Guerra Israele Hamas, Netanyahu approva il piano per Rafah ma spiragli nelle trattative - Hamas riferisce di almeno 21 morti e 155 feriti a Gaza in una nuova strage di persone in fila per gli di aiuti umanitari causata dalle forze di Israele, che smentisce. Lo Stato ebraico definisce intan ...tg24.sky

Israele - Hamas, le news del 15 marzo - Parenti degli ostaggi bloccano il traffico: “Accordo subito”. Haniyeh: “Possibile se Israele scende a compromessi”. Continuano i negoziati per evitare un’escalation. Hamas ha smentito di aver dato l’o ...repubblica