Mo | Mezzaluna Rossa | ' 364 operatori sanitari uccisi a Gaza dal 7 ottobre'

Sociale: fondazione Lazio e Croce Rossa insieme nel progetto inclusione giovani migranti - Lo si legge in una nota della Croce Rossa italiana. Per questo motivo, "Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, S.S. Lazio S.p.A. e Croce Rossa Italiana hanno realizzato una giornata di sport inclusivo ...agenzianova

Festa della Mamma a Gaza, tra morte e fuga dalle bombe. Mezzaluna Rossa: “Nella Striscia vengono uccise 37 madri ogni giorno” - “37 madri vengono ammazzate ogni giorno nella Striscia di Gaza”. A ricordalo, in occasione della Festa della Mamma che in Medio Oriente cade il 21 marzo, è la Mezzaluna Rossa palestinese. “Per questa ...ilfattoquotidiano

Gaza, veto di Russia e Cina alla risoluzione Usa all'Onu per cessate il fuoco in cambio di ostaggi - Gaza, nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani si tenta di nuovo la via della diplomazia per fermare la carneficina che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas ...ilmessaggero