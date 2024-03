Mo | Idf | ‘effettuati raid contro avamposti Hezbollah’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2024) Tel Aviv, 23 feb. (Adnkronos) – L?esercito israeliano ha diffuso filmati di nuoviaereipresunti soldati edi Hezbollah. In un video effettuato con un drone, l’Idf sembra individuare un agente di Hezbollah che entra in un ?edificio militare? in un villaggio nel sud del Libano.A Naqoura e Aita al-Shaab, elicotteri da combattimento hanno fatto irruzione in strutture appartenenti al gruppo armato libanese, mentre un altro attacco a Khiam ha colpito un sito di monitoraggio.L’esercito israeliano ha affermato di aver rilevato diversi lanci di razzi e missili dal territorio libanese verso il nord di Israele, aggiungendo di aver trovato il relitto di un drone a Kfar Blum. L'articolo CalcioWeb.