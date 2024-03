Mo | Idf annuncia morte di un soldato in attacco in Cisgiordania

Israele–Hamas, Netanyahu: "Capi Mossad e Cia in Qatar per nuovo tentativo di tregua" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele–Hamas, Netanyahu: 'Capi Mossad e Cia in Qatar per nuovo tentativo di tregua' ...tg24.sky

Arrivano gli aiuti umanitari a Gaza: un bambino piccolo porta via a fatica un sacco di farina - Il capo dell'IDF: l'operazione all’ospedale Shifa danneggia la leadership di Hamas, aumenta la pressione nei colloqui con gli ostaggi ...lastampa

Gaza, l’annuncio di Israele: «Uccisi 140 terroristi all’ospedale Al-Shifa» - Le forze militari israeliane hanno annunciato l'uccisione di 140 terroristi di Hamas, oltre al sequestro di 3 milioni di dollari, nell'operazione all'interno dell'ospedale Al-Shifa a Gaza City.lettera43