Ramallah, 23 mar. (Adnkronos) - L'Idf ha annuncia to la morte di un soldato in un attacco vicino all'insediamento di Dolev, in Cisgiordania . Nell' attacco sono inoltre rimasti gravemente feriti due ... (liberoquotidiano)

Mo: Idf annuncia morte di un soldato in attacco in Cisgiordania - Ramallah, 23 mar. (Adnkronos) - L'Idf ha annunciato la morte di un soldato in un attacco vicino all'insediamento di Dolev, in Cisgiordania. Nell'attacco sono inoltre rimasti gravemente feriti due mili ...lanuovasardegna

Israele–Hamas, Netanyahu: "Capi Mossad e Cia in Qatar per nuovo tentativo di tregua" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele–Hamas, Netanyahu: 'Capi Mossad e Cia in Qatar per nuovo tentativo di tregua' ...tg24.sky

Arrivano gli aiuti umanitari a Gaza: un bambino piccolo porta via a fatica un sacco di farina - Il capo dell'IDF: l'operazione all’ospedale Shifa danneggia la leadership di Hamas, aumenta la pressione nei colloqui con gli ostaggi ...lastampa