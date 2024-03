Mo | Guterres | ' blocco aiuti è oltraggio morale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Cairo, 23 mar. (Adnkronos) - “Sono venuto a Rafah per puntare i riflettori sul dolore dei palestinesi a Gaza”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonioin viaggio in Egitto per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia, parlando in conferenza stampa a El Arish, nel nord del Sinai, dove sono immagazzinati gran parte degliinternazionali per Gaza. "Una lunga fila di camion con gliumanitari bloccati sul lato egiziano del confine con la Striscia di Gaza, dove le persone soffrono la fame, è un. Ora più che mai è giunto il momento di un cessate il fuoco umanitario immediato. E' il momento che Israele assuma un impegno ferreo per l'accesso ai beni umanitari in tutta Gaza", ha aggiuntochiedendo il rilascio dei ...