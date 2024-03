Milano | presidio pro Palestina in piazza San Babila | slogan contro il governo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Non è un corteo, ma un, ridotto nei numeri, visto il Ramadan, quello che si è svolto nel pomeriggio aper chiedere il cessate il fuoco a Gaza, e lo stop al “genocidio”. InSanun centinaio di persone si sono ritrovate per sventolare bandiere palestinesi e mostrare striscioni “il regime di apartheid”, per chiedere la “libertà per il popolo palestinese”', ma anche per gridare “no all'estradizione di Anan Yaeesh, no alla complicità tra Italia e Israele”, in riferimento al 37enne palestinese arrestato il 27 gennaio scorso a L’Aquila, da tempo ricercato per terrorismo dalle autorità dello Stato ebraico. La decisione di fare unfino alle 16.30 (e non un corteo come inizialmente comunicato) è degli ...