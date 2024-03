Milano | la grandinata di marzo | da Giambellino a Opera | strade bianche e danni alle auto

(Di sabato 23 marzo 2024)) – Una fortesi è improvvisamente abbattuta sul sud ovest milanese nel pomeriggio. Particolarmente colpiti i comuni die Rozzano dove sono caduti grossi chicchi di ghiaccio, accompagnati da forti raffiche di vento, ma anche la zona-Lorenteggio a. Unache ha ricoperto tutto di un manto di ghiaccio bianco, tanto da sembrare neve. Numerose persone hanno lanciato l’allarme sui social per segnalare quanto stava accadendo, anche postando fotografie e video. Il cielo si è improvvisamente oscurato, come durante i tipici temporali estivi, ed è cominciata una fortedurata alcuni minuti. "La nostra protezione civile e il corpo di polizia locale disono attivi sul ...

Intensa Grandinata a Milano nel pomeriggio di sabato 23 marzo 2024: si registrano danni alle auto, fortunatamente non alle persone (notizie.virgilio)

Una violenta grandinata si è abbattuta su alcune zone di Milano : i chicchi di grandine erano grandi come acini d'uva. Molti i danni alle vetture parcheggiate in strada.Continua a leggere (fanpage)

Cronaca Meteo Italia - Temporali e grandine tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Venti forti. Foto, video e prevsione - Si avvicina rapidamente un fronte atlantico. Il profondo vortice di bassa pressione Kilia centrato sul comparto scandinavo estende la sua influenza anche all'Europa centrale e orientale con una pertur ...3bmeteo

grandinata violenta si abbatte su Milano, danni alle auto. Le testimonianze: "Dieci minuti di follia" - Forte grandinata a Milano nel pomeriggio di sabato 23 marzo 2024: si registrano danni alle auto, fortunatamente non alle persone ...notizie.virgilio

Il video della grandinata a Milano, chicchi grossi come acini d’uva: colpite auto e moto in sosta - Una violenta grandinata si è abbattuta su alcune zone di Milano: i chicchi di grandine erano grandi come acini d'uva ...fanpage