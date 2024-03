Milano | 15enne accoltellato in strada | fermato un coetaneo e un 18enne

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Due giovanissimi – unitaliano e undi origine marocchina – sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio di un minore, aggredito ieri sera, venerdì 22 marzo, in via Colombo a Cormano, comune in provincia di. Sulla base della ricostruzione eseguita dai carabinieri sarebbe nata una lite in