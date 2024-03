Milano | 15enne accoltellato in strada | fermato un coetaneo e un 18enne

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Due giovanissimi – unitaliano e undi origine marocchina – sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio di un minore, aggredito ieri sera, venerdì 22 marzo, in via Colombo a Cormano, comune in provincia di. Sulla base della ricostruzione eseguita dai carabinieri sarebbe nata una lite inL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Due giovanissimi – un 15enne italiano e un 18enne di origine marocchina – sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio di un minore, aggredito ieri sera, venerdì 22 marzo, in via ... (periodicodaily)

Cormano, quindicenne accoltellato in strada dopo una rissa per futili motivi - Venerdì sera dopo un litigio tra i due coetanei in strada a Cormano, uno dei due minori ha ferito a coltellate l'altro ragazzo, ora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. A ...rainews

