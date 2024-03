Milan | top in Europa Leao mordi e fuggi Torna già a Milanello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Nessun problema o infortunio di sorta: Rafaha salutato il ritiro della Nazionale portoghese e tornerà ao in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista per la gioia di Stefano Pioli: una lieta notizia giunta grazie alla decisione del ct della Nazionale, Martinez, di congedare anzitempo alcuni suoi giocatori dopo il largo successo per 5-2 conquistato in amichevole contro la Svezia. Tra questi, dunque, anche il numero 10 del, autore del gol che ha aperto le danze rossoverdi giovedì scorso, e che non parteciperà alla seconda partita in programma martedì con la Slovenia. Un sospiro di sollievo per il tecnico emiliano in vista della trasferta a Firenze di sabato prossimo, considerando sia l’assenza forzata in Toscana dello squalificato Theo Hernandez, sia i tanti convocati sparsi in giro per il mondo che ...