Milan | il mercato si infiamma! Il futuro di Giroud In attacco e mediana…

Calciomercato Milan , tutto sul nuovo obiettivo di Geoffrey Moncada Sofyan Amrabat: ecco il piano per arrivare al centrocampista marocchino… Non solo il grande attaccante. L’estate del Milan sarà ... (dailymilan)

Rivoluzione ADL, via al progetto: 4 super acquisti per il nuovo Napoli - Scatenato il Napoli che già pensa al futuro e il presidente Aurelio De Laurentiis è convinto di andare a fare grandi acquisti per il nuovo progetto, calciomercato Napoli pronto a decollare da un momen ...msn

Prime Pagine: "Gyokeres per il Milan: mi manda Ibra"; "Zhang, salva l'Inter" - "Gyokeres per il Milan: mi manda Ibra" questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport. Oltre al club rossonero, si parla di Juventus in chiave mercato e del caso Juan Jesus-Acerbi.gianlucadimarzio

Spinazzola spera di rinnovare con la Roma, per Giroud discorso aperto con gli Usa - Se da una parte ci sono giocatori da fare rinnovare per non perderli poi a basso prezzo, dall’altra ci sono quelli che in teoria sono già liberi. Nel senso che possono firmare per altri club. E la lis ...gazzetta