(Di sabato 23 marzo 2024) Riflessioni in corso. Ilsta valutando diversi contratti dei giocatori in rosa e tra questi c’è anche quello di:...

Davide Calabria , capitano del Milan, ha festeggia to sui social la vittoria ottenuta in trasferta contro il Verona (pianetamilan)

Una stagione da concludere nel migliore dei modi per il Milan , in piena corsa per il 2° posto (attualmente occupato) e per l’Europa... (calciomercato)

Milan, Calabria in odore di rinnovo - Riflessioni in corso. Il Milan sta valutando diversi contratti dei giocatori in rosa e tra questi c`è anche quello di Calabria: l`accordo con il capitano rossonero.calciomercato

Calabria e Florenzi in bilico, il Milan cerca un nuovo terzino: tutti i possibili obiettivi - Il Milan sta cercando un titolare inamovibile anche nel ruolo di terzino destro: a rischio Calabria e Florenzi, tutti i possibili obiettivi ...milanlive

Calciomercato Milan, maxi offerta in arrivo: il top player ai saluti - La permanenza del calciatore al Milan è sempre più in bilico, con il club rossonero che deve fare attenzione alle maxi offerte in arrivo dall'estero.spaziomilan