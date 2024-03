Milan | Borghi | “I rossoneri hanno ripreso a correre | ora il motore è…”

Rendimento Milan, il giornalista non ha dubbi: “Vi svelo il segreto” - Nel corso del podcast settimanale “Taconazo” di “Cronache di Spogliatoio“, il giornalista Stefano Borghi ha svelato la chiave per questa ascesa: “Il Milan ha ripreso a correre tanto soprattutto in ...spaziomilan

Borghi: “Chukwueze finora non ha fatto vedere praticamente niente del suo talento ma ha qualità notevolissime” - Il telecronista Stefano Borghi ha elencato due problematiche che secondo lui impediscono al nigeriano di esprimersi ai livelli mostrati in Spagna. Stefano Borghi ha parlato di Samuel Chukwueze a Crona ...notiziemilan

IL COMMENTO - Borghi: "Acerbi Un uomo di 35 anni non può permettersi questi scivoloni" - Stefano Borghi, telecronista DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Cronache di Spogliatoio", parlando del caso Acerbi: "Nella giornata del 'Keep racism out' una persona va in campo, al bar, in a ...napolimagazine