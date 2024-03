Migranti | naufragio davanti coste Lampedusa | dispersa bimba di 15 mesi

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Una bambina di 15risultadopo ilavvenuto al largo delledi. In 44, fra cui undici donne e tre minori, sono stati salvati nella notte, in seguito all'affondamento del barchino su cui si trovavano. Laè caduta in acqua mentre si trovava tra le braccia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

