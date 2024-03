Migranti | Musk difende Salvini | “Scandaloso processarlo”

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – “E’che sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge”. Lo scrive Elonsu X commentando un post su Matteodell’opinionista olandese Eva Vlaardingerbroek, che afferma come “a differenza di altri al potere, Matteonon si è limitato a ‘promettere’ un ‘blocco navale’ per fermare le migrazioni di massa, lo ha effettivamente fatto – e ora è sotto processo per questo. Persone disposte a pagare il prezzo e ad anteporre i propri principi alla politica sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in Europa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

