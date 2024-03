(Di sabato 23 marzo 2024) LaJonioin missione nel Mediterraneo centrale per salvare vite umane. Unadi sottoscrizioni record ha permesso di ripartire dopo i fermi amministrativi del decreto Piantedosi.

Lo scorso 2 marzo la nave Humanity 1 della ong Sos Humanity ha soccorso 77 persone in tre operazioni, poi concluse due giorni dopo con lo sbarco a Crotone. Ma a quel punto alla nave è stato imposto ... (ilfattoquotidiano)

E' arrivata al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara ) la Nave Geo Barents della ong Medici senza frontiere con a bordo 249 migranti . L'imbarcazione li ha soccorsi in tre diverse operazioni di ... (quotidiano)

Ravenna , 21 marzo 2024 – È arrivata poco dopo le 8,30 la Life Support , la nave di Emergency con a bordo i 71 migranti recuperati in acque internazionali al largo della Libia. Subito dopo l'attracco, ... (ilrestodelcarlino)

"Questo fermo è ingiusto". Ricorso per la Geo Barents - Medici senza frontiere ha presentato l’atto contro il blocco della sua nave "Ancora pagano il prezzo più alto le persone che tentano di fuggire dalla Libia".lanazione

Migranti, la nave di Mediterranea torna in mare: “Risposta alla campagna d’odio contro di noi” - La Mare Jonio torna in missione nel Mediterraneo centrale per salvare vite umane. Una campagna di sottoscrizioni record ha permesso di ripartire dopo i fermi amministrativi del decreto Piantedosi.fanpage

Auschwitz e i Migranti non si possono paragonare - A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...corriere