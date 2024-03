Migranti | i centri in Albania apriranno il 20 maggio Ombre sulle modalità di pubblicazione del bando da 34 milioni di euro l’anno

Italia-Albania : siglato l’accordo sui migranti per i centri di accoglienza . Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica del l’accordo l’accordo Italia-Albania sui centri di ... (361magazine)

Stand Up For Africa 2023/24: “Raccontare le migrazioni. Poetiche dello sguardo” - Il progetto SUFA nel corso di questi anni ha stabilito una propria specificità nel rapporto con comunità di Migranti e singoli artisti, perfezionando e via via ...www3.saturnonotizie

Notte di sbarchi a Lampedusa: dispersa una bimba di 15 mesi - Oltre 1100 Migranti nell'hotspot di Lampedusa dopo l'ultima notte di sbarchi. Al via i trasferimenti e le ricerche di una bimba di 15 mesi che viaggiava su un barcone naufragato ...ilgiornale

A Lampedusa sono state soccorse 630 persone Migranti, una bambina di 15 mesi risulta dispersa - Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo 630 persone Migranti sono sbarcate a Lampedusa, soccorse dalle motovedette della capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. Le persone avevano attrav ...ilpost