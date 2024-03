Michele Malenotti morto in scooter vicino Venezia | la sua famiglia rilanciò il marchio Belstaff

Nella notte in un incidente stradale nel Venezia no è morto Michele Malenotti . Il 42enne era il volto più noto della famiglia di imprenditori che, con il gruppo Clothing Company, aveva rilevato nel ... (tpi)

Scomparso per un incidente in scooter, l'imprenditore Michele Malenotti, Ad del gruppo "Matchless", che con l'azienda di famiglia aveva rilanciato il marchio Belstaff (ilgiornale)

Michele Malenotti muore in un incidente in Vespa a Venezia: aveva rilanciato il marchio Belstaff - È morto in un incidente in Vespa Michele Malenotti, figlio di Franco, una passione per le due ruote di famiglia passata per una famosa concessionaria romana di moto, il marchio di abbigliamento ...informazione

Michele Malenotti muore in un incidente in Vespa: aveva rilanciato il marchio Belstaff - VENEZIA - In un incidente nei pressi di Scorzè ha perso la vita l'imprenditore Michele Malenotti. L'uomo, 42 anni, era di ritorno da un circolo sportivo ed era alla guida di una Vespa quando - per ...repubblica

MotoGP, La KTM mette ali e...alette sulla coda di Pedro Acosta - MotoGP: Chi pensava che gli aerodinamici non avessero più alcun posto dove mettere ali e alette sulle MotoGP è stato smentito in Portogallo dove sono apparsde sulla coda della KTM di Pedro ...gpone