Michael Magnesi va KO dopo una drammatica dodicesima ripresa | sfuma il WBC Silver | aveva il match in pugno

(Di sabato 23 marzo 2024)è stato sconfitto per KO tecnico da Masanori Rikiishi nel finale dellae ultima. Il pugile italianodominato le prime otto riprese dell’incontro andato in scena a Colleferro (in provincia di Roma) echiaramente inla vittoria (era ampiamente in vantaggio nei cartellini), ma negli ultimi quattro round è andato progressivamente in calo dal punto di vista fisico. Il 29enne laziale era letteralmente sulle gambe nel finale e negli ultimi tre minuti è andato al tappeto in due occasioni, poi è stato messo alle corde dall’avversario euna raffica di colpi insistente l’arbitro ha deciso di interrompere giustamente (e, anzi, tardivamente) l’incontro.non è ...