Meteo | weekend delle Palme soleggiato | poi il colpo di coda invernale

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Dopo unabbastanza, temporali e venti forti che faranno scendere le temperature anche di 10 gradi si abbatteranno sull'Italia la prossima settimana. Ma per Pasqua le previsioniparlano di sole e clima mite. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma che la Settimana di Pasqua inizierà bene e finirà bene: nel mezzo, invece, il Ciclone della Colomba porterà maltempo da martedì fino al Giovedì Santo con tanta pioggia, vento ed inizialmente anche tanta neve sulle Alpi fino a quote relativamente basse per il periodo. Andiamo per gradi: nelsono attesi forti temporali sul Triveneto sabato pomeriggio e ...

