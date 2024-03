Meteo | weekend delle Palme soleggiato | poi il colpo di coda invernale

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Dopo unabbastanza, temporali e venti forti che faranno scendere le temperature anche di 10 gradi si abbatteranno sull'Italia la prossima settimana. Ma per Pasqua le previsioniparlano di sole e clima mite. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma che la Settimana di Pasqua inizierà bene e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

