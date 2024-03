Meret | la strategia del Napoli | rinnovo e poi cessione

(Di sabato 23 marzo 2024) Le ultime novità sul futuro di Alexe il possibile cambio di guardia nella porta del: spiragli per Caprile. Ilsembra aver delineato unadecisa per la gestione della porta nella prossima stagione, con il futuro di Alexal centro delle discussioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha in programma di prolungare il contratto dell’estremo difensore per poi valutare la possibilità di cederlo sul mercato. Il ritorno di Elia Caprile in Campania, dopo una stagione di successo con l’Empoli, potrebbe segnare una svolta importante nella rosa dei portieri azzurri. La stampa ipotizza un vero e proprio cambio di guardia tra i pali del, con Caprile che emerge come un serio contendente per il ruolo ...

