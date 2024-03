Menù vegano nelle mense L’Asl | È poco bilanciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Da aprile, come annunciato ieri da La Nazione, I Care sospenderà iveg negli asili escuole dell’infanzia del comune di Viareggio, sia per i bambini che per gli adulti che ne usufruiscono. Perché "Il dirigente medico dell’area funzionale igiene pubblica e prevenzione della Versilia – è motivato nella circolare inviata il 13 marzo alle famiglie – ci ha comunicato che la dieta vegana non è attualmente ammessa dalle linee guida della ristorazione scolastica". Quello delperò non è un No “tout court“ alla dieta veganascuole – che infatti è contemplata come altre diete “con adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etiche-religiose, o culturali“ anche dal Ministero della Salute – ma una “bocciatura“ nel merito alproposto di ICare. A ...