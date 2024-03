Meloni-Macron | disgelo a Bruxelles | asse Italia-Francia su difesa europea

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Rivendica i risultati "soddisfacenti" ottenuti sulla migrazione nelle conclusioni del Consiglio europeo, evidenzia il ruolo svolto dall'nel via libera ai negoziati per l'adesione della Bosnia-Erzegovina alla Ue, ribadisce il sostegno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel conflitto con la Russia e rinsalda l'con il presidente francese Emmanuelsul fronte dellacomune, argomento sul quale resta da sciogliere un nodo non da poco, quello delle risorse. Giorgialasciadopo un Consiglio europeo dominato dal tema delle guerre, dall'Ucraina al Medio Oriente. Tutto questo mentre i missili di Vladimir Putin continuano a cadere sulle infrastrutture energetiche di Kiev ...