Maturità 2024 | per la prima prova scritta gli studenti potranno scegliere tra tre tipologie Disponibili le tracce degli anni precedenti

Con il traguardo dei famigerati cento giorni , è ufficialmente scattato il countdown per la Maturità e i ragazzi si preparano per il giorno della prima prova scritta Una volta era l’ultimo segnale di ... (cityrumors)

In arrivo "Vanina" con Giusy Buscemi. In sala "May December" con le Premio Oscar Portman e Moore: Protagonista un'intensa Giusy Buscemi, in un ruolo che le offre un twist di carriera verso la maturità interpretativa. Prodotta da Palomar e Rti, la serie debutterà su Canale 5 dal 27 marzo. L'...

Scuola, stop a più di due anni in uno e limiti alle classi ad hoc per la maturità: Si lavora sullo stop alla possibilità di fare più di due anni in uno a scuola. "L'alunno o lo studente - si legge nel ddl semplificazioni che dovrebbe andare lunedì in Consiglio dei ministri - può ...