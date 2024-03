Mattia Emme | chi è il fidanzato di Gabriel Garko | “Vorrei un figlio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 marzo 2024)è ildie prosegue a gonfie la storia d’amore tra l’attore sex symbol e il misterioso ragazzo. Dopo una vita “finta” trascorsa accanto ad alcune delle più belle donne dello spettacolo italiano, da Eva Grimaldi a Manuela Arcuri,è uscito allo scoperto dichiarando apertamente di essere omosessuale. Un coming out che ha fatto, manco a dirlo, discutere per come è stato pronunciato visto che l’attore ha deciso di dirlo in diretta televisiva alla ex Adua del Vesco all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una scelta che ha fatto tanto discutere, anche per il cachet percepito dall’attore, che oggi non si nasconde più. Dopo la fine della relazione cone Rossi, l’attore italiano ha ritrovato il sorriso tra le braccia di ...