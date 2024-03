Massa | Sos medici di famiglia | mancano 34 dottori A rischio la tenuta della rete sanitaria locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024)Carrara, 23 marzo 2024 – Sono 176 idichein tutta l’Asl Toscana Nord Ovest e, nel dettaglio, ben 34 nella provincia diCarrara, distribuiti soprattutto sulla costa dove la carenza è di 25 posti, poi altri 9 in Lunigiana. Sono i numeri ufficiali che emergono dall’ultima ricognizione interna da parte dell’azienda, così come approvati nella seduta del 28 febbraio scorso del Comitato aziendale per lana generale, chiamato proprio a individuare le carenze dida convenzionare per l’assistenza primaria a rapporto orario, l’ex continuità assistenziale, nelle varie zone distretto. Un totale che ammonta, come detto, a 176. All’interno del report, l’azienda Usl entra anche nel ...