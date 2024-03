MASQUERADE è il singolo d’esordio dei MAUSTRAP uscito il 22 marzo

(Di sabato 23 marzo 2024)è ildeiè il primodella nuova band veneta. Ne fanno parte Lele Mancuso (voce, chitarre, programmazioni), Alessandro Riello (chitarre), Ettore Craca (basso), Enrico Ceccato (batteria). Andiamo ad approfondire. Escedeiè ildeiche èil 222024. Riff di chitarra in salsa british dallo splendido sapore alternative pop anni ’90, una sezione ritmica perfettamente a fuoco, inserti elettronici e una voce evocativa, per certi versi accostabile ad un Mauro Ermanno ...

MUSICA - "Mani in alto", il nuovo singolo di Roberto Quassolo - Da venerdì 8 marzo 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Mani in alto” (LaPOP), il nuovo singolo di Roberto Quassolo. Nel brano “Mani in alto”, l'artista pone una critic ...napolimagazine