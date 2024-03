Marotta | «Fra due anni finisco con l’Inter! Già scelto cosa farò»

(Di sabato 23 marzo 2024) Beppe, durante un incontro a Varese sulla sostenibilità sportiva, ha lanciato una grande rivelazione su quello che sarà il suo prossimo futuro, dopo. A riportarlo il portale locale varesenoi.it RIVELAZIONE – Beppelancia uno scoop che riguarda il suo futuro prossimo. Esperienza alcompresa. Queste le sue parole: «Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato: dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta. Fra due, quando terminerà il mio contratto con, mi occuperò solo dei giovani». Inter-News - Ultime ...

