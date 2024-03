Marotta | “Chiuso con l’Inter mi dedicherò ai giovani”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

"Quando terminerà il mio contratto con l`Inter e lascerò il club, mi occuperò solo dei giovani". E' l'annuncio dell'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta intervenuto alla Sala Montanari di Varese."Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che lo sport per i giovani dovrebbe essere gratuito per coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni". Il contratto di Marotta con l'Inter scadrà nel giugno del 2027.