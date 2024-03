Marito e moglie sfrattati | “Dormiamo in macchina aspettando l’alloggio popolare”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Cesena, 23 marzo 2024 – Hanno dovuto lasciare in fretta e furia la casa in cui vivevano dal 2016 a Monte Castello di Mercato Saraceno nel pomeriggio di giovedì perché ieri mattina ci sarebbe stata l’esecuzione dello sfratto per morosità. La disperazione si legge sul volto di Letizia Cominini, di suoRiccardo Calzoni e della loro figlia Paola mentre caricano qualche mobile sul rimorchio attaccato all’auto di un amico che li ospiterà provvisoriamente a Taibo, altra località del comune di Marcato Saraceno. Come mai non pagavate l’affitto? "Siamo in difficoltà economiche da tempo – ci dice Letizia Cominini – perché l’unica della famiglia ad avere un lavoro stabile è nostra figlia Paola, che però deve tenere dietro anche alla sua bambina che ha quattro anni e il cui padre si è sempre disinteressato alla sua sorte; inoltre abbiamo speso un sacco di soldi per cercare ...