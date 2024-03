Mario Sechi | Mosca brucia e il mondo trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) La storia ha un'infinità di sceneggiature e combinazioni, quella della Russia,nell'apparente sonnolenza da romanzo di Oblomov, riserva sempre dei colpi di scena. Le fasi dell'attentato, la carneficina a colpi di armi automatiche, l'incursione del commando, l'incendio nel cuore dell'impero, rievocano la crisi del Dubrovka di(23-26 ottobre 2002), risolta con un blitz delleforze speciali e la scoperta di una delle armi segrete di Putin, il gas Novichok. La memoria va ai ceceni che presero in ostaggio i bambini e le famiglie della scuola di Beslan (1-3 settembre 2004), emergono le immagini di Putin che ordina l'intervento. Vista così in retrospettiva, con i tuoni e i lampi del passato che ritorna, la morte aha lo spartito di un'azione islamista, un mai chiuso regolamento di conti con antichi nemici che hanno un'eterna vendetta per l'uomo del ...