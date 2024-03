Marine Le Pen | l' intervento all' incontro di Identità e Democrazia | bordate alla Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Bruxelles voleva "trasformare Frontex in un'agenzia di accoglienza" di tutti i migranti "e non di protezione delle nostre frontiere". CosìLe Pen, leader del Rassemblement National, nel suo videomessaggio all'evento organizzato da, a Roma, con la regia di Matteo Salvini. Per la francese il voto di giugno è "una svolta essenziale per il nostro continente: c'è la voce della sottomissione o c'è la voce delle nazioni". "C'è una persona che ha responsabilità dei disastri europei", ha detto riferendosi a von der Leyen: "ci batteremo per impedire che la signora faccia un secondo mandato". Qui il video dell'integrale della Le Pen.