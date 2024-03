Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di sabato 23 marzo 2024) "Io sono Alfonsina, una bidella in prepensionamento... ma una bidella sui generis, fan di Pasolini per intenderci. Una donna, che vive in un mondo tutto suo, che parla coi genitori morti e ha una serie di strani rituali, come se le persone non morissero mai. Una notte fa un sogno e le appare la Madonna del paese dicendole che deve essere ritrovata perché è stata portata via...Comincia così un viaggio visionario, di Alfonsina e di tutti coloro che le stanno intorno".l'11 aprile torna nelle sale con "Gli Agnelli possono pascolare in pace" scritto e diretto da Beppe Cino, in concorso al Bif&st 2024 la pellicola è stata presentata in prima mondiale a Bari. La commedia Possiamo definirla una commedia d'autore e il tema portante è quello dei confini, dei pregiudizi e dell'integrazione: "La mentalità della gente è ...