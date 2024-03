Malore improvviso in aereo per una bimba di Roma di 5 anni | operata di tumore alla testa all’atterraggio in Thailandia

Si sarebbe sentita male dopo pochi minuti dall'inizio delle lezioni, perdendo conoscenza dopo pochi istanti. Maria C., studentessa 15enne della scuola superiore Guglielmo Marconi di Giugliano , in ... (ilgiornaleditalia)

Una Studentessa di 15 anni è morta in una scuola di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dopo aver avvertito un malore in classe (notizie.virgilio)