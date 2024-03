Malinovskyi contro Miranchuk | «Contribuisce al terrorismo russo»

(Di sabato 23 marzo 2024) Con messaggi forti su X, Ruslanha attaccato Aleksejsotto ad un post dell’Atalanta. Ecco le dichiarazioni Ruslan, centrocampista del Genoa, non ha avuto peli sulla lingua per commentare il post della sua vecchia squadra, l’Atalanta, che si era congratulata con Alekseje la sua Russia, vittoriosa 4-0la Serbia.

L'Atalanta celebra Miranchuk su X, Malinovskyi accusa: "Contribuente del terrorismo" - Forse Kharkiv Champions League M”, ha proseguito: evidente il riferimento alla gara decisiva nel girone di Champions League del 2019 vinta dalla Dea contro lo Shakhtar. Malinovskyi a Bergamo ha ...sport.virgilio

